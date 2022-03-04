كيف علقت رشا مهدي على تصريحات محمد صلاح مع إسعاد يونس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة رشا مهدي، على تصريحات محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني والمحترف حاليا في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي".

وكتبت رشا، عبر حسابها على تويتر: "ربنا يباركلك يا صلاح ويباركلك يا ماجي ويفرح قلبكم بمكة وكيان زي ما بتفرحونا وبتعملوا تغيير إيجابي في كل الشباب العربي".

وأضافت: "أستاذة إسعاد يونس.. كانت كل أم مصرية ببساطتها وتحضرها وحبها الحقيقي في كل كلمة قالتها.. اتبسطت بالحوار أوي ومستنيين الحلقة التانية".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رشا مهدي، حدوتة "لحظة ضعف" من مسلسل "ورا كل باب" بطولة: خالد سرحان، حنان يوسف، غفران محمد، أحمد أبو رية، كريم محجوب، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والحدوتة من تأليف محمد ذوالفقار، وإخراج منال الصيفي.