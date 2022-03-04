فن ومشاهير

أحلام تنعى الشيخة عائشة آل نهيان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت النجمة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الشيخة عائشة بن محمد بن خليفة آل نهيان.

وكتبت: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي الشيخة عائشة بنت محمد بن خليفة آل نهيان، خالة صاحب السمو رئيس الدولة".

وتابعت: "مع أحرّ تعازينا إلى رئيس الدولة وآل نهيان الكرام، داعين من الله سبحانه وتعالى أن يسكنها فسيح جناته ويلهمنا وأهلها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من ناحية أخرى طرحت الفنانة أحلام أغنية جديدة بعنوان "فدوة عيونك" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات: معتزة، وألحان عبدالرحمن العثمان، وتوزيع مشاري اليتيم، ومكس جاسم محمد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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