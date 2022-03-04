"تمنيت أكون محامية وتم تهجيرنا أكتر من مرة".. أبرز تصريحات سيرين عبدالنور في "سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة سيرين عبدالنور، عن تفاصيل عديدة في حياتها الشخصية والعملية، وأمنيتها الأولى بأن تكون محامية قبل اتجاهها للتمثيل، وأمور أخرى خلال حلولها ضيفة ببرنامج"سهرانين" على قناة"ON".

نستعرض لكم أبرز تصريحات سيرين عبدالنور في السطور التالية:

- أول عمل تمثيلي لي كان مسلسل "غدا يوم آخر" في عام 2000.

- اتعرفت على زوجي فريد عام 2000 .

- درست تصميم الأزياء، واتجهت للعمل بها.

- حاولت أبعد عن التمثيل من أجل تربية ابنتي ولكن زوجي رفض.

- قابلت الفنانة وردة في الطائرة وهي متجهة لبيروت، وشعرت وقتها برهبة الخوف، وكم هي عظيمة بتواضعها وأنا أحبها جدا.

- والدتي بتحب وردة أوي، وبتحب تسمع لها أغنية (أكدب عليك).

- زوجي لم يعترض على عملي بالتمثيل ودائما ما يشجعني ويدفعني للأمام.

- أكتر وقتي بقضيه في البيت، ولما تبقى حياتك اجتماعية بتحصل مشاكل كتير، خاصة في مجتماعتنا العربية.

- أنا مش كويسة عشان لبنان مش كويس، وبطلب من الشعب المصري يدعي للبنان.

- أنا من عائلة متوسطة ومع الحرب بقينا عيلة فقيرة.

تمنيت أكون محامية لأدافع عن الناس، ولكن تم تهجيرنا أكثر من مرة ولهذا لم ألجأ للمحاماة.

والدتي بترسم حلو وإلى الآن أترجاها أن تعود للرسم.

- كان لي إحدى صديقاتي وكان عندها سهرة وعرضت عليها أن ترتدي فستانًا من تصميمي وعندما أشادت به، أخبرتها أنه من تصميمي.

يذكر أن سيرين عبدالنور تشارك في مسلسل"العين بالعين" ويشاركها البطولة الفنان رامي عياش، وتتكون حلقات العمل من 15 حلقة، وهو من تأليف سلام الكسيري، وينتمى العمل لدراما الأكشن والإثارة والتشويق، وتدور أحداثه حول جريمة قتل تتورط بها البطلة.