تكشف سبب غيابها.. بطلة مسلسل "هند والدكتور نعمان" تعود للأضواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

عادت الطفلة ليزا بطلة مسلسل "هند والدكتور نعمان"، للأضواء من جديد بعد غياب سنوات عن الظهور عبر الفضائيات.

واختفت ليزا عن الأنظار بعد المسلسل، ولم تظهر في أعمال أو لقاءات تليفزيونية، وبعد كل هذه السنوات عادت ليزا للظهور من جديد.

وقالت ليزا، خلال مداخلة عبر Zoom ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان: "لا أصدق أن الجمهور لا زال يتذكرني، أنا لم أشاهد المسلسل منذ سنوات طويلة، لا أشاهد حتى التليفزيون، وشرف كبير لي أن الجمهور لا زال يتذكرني، أشكركم".

وتابعت: "أنا تركت مصر عام 1989، ومن وقتها وأنا أعيش في كاليفورنيا ولم أزر مصر ولا مرة، واشتقت لمصر وناسها كثيرا والطعمية والبحر الأحمر، اشتقت للأكل المصري كثيرا الفول والفلافل والبط، وكل شيء".

وأضافت: "تزوجت ولدي توأم يوسف وجانا هما ليسا أطفال أطول مني الآن، عندما تركت مصر كان عمري 12 عاما وتزوجت مبكرا عام 1997، في البداية كنت أفكر في العودة إلى مصر والاستقرار بها، لكن كنت حامل في طفلي وهما أهم شيء في حياتي".

وأنهت حديثها، قائلة: "والدتي توفيت وأنا طفلة صغيرة لذا كان أكبر أحلامي أن أصبح أما، وعندما أنجبت لم أفكر في نفسي وأصبحا كل حياتي".

مسلسل "هند والدكتور نعمان" تم عرضه عام 1984 وبطولة كمال الشناوي وليزا وأحمد راتب ومجدي وهبة وحسين الشربيني وسلوى خطاب، تأليف لينين الرملي وإخراج رائد لبيب.