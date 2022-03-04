"آمن بنفسك".. ندا موسى تخضع لجلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة ندا موسى، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "ندا" في الصور بإطلالة أنيقة، وشعر "كيرلي" وعلقت قائلة: "آمن بنفسك أكثر"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن الفنانة ندا موسى شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "البحث عن علا" الذي عرض عبر منصة نتفليكس، ويعتبر "لبحث عن علا" الجزء الثاني من مسلسل "عايزة أتجوز".

مسلسل "البحث عن علا" بطولة: هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندا موسى، الطفلة ياسمينا، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم خالد النبوي، ويسرا، وهو من إخراج هادي الباجوري.