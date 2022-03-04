"محتاجة أشوفهم ولو ثانية".. إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة مؤثرة لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشرت إيمي، صورة لوالديها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مهما وصفت أنا محتاجة بس أشوفهم إزاي ولو ثانية.. الحمد لله إنتوا في خيالي وعايشة بيكوا قدامي وبكلم نفسي على إنكم معايا".

وأضافت: "يا رب أشوفهم في الجنة وكل حد ليه أب أو أم أو ابن متوفي يشوفوا في الجنة ويجمعنا كلنا.. الحمد لله دائما وأبدا".

وعلقت شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، قائلة: "ربنا يرحمهم يا رب".

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.