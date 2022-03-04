العقوبات الغربية على روسيا وصلت الى القطط!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - مارس - 2022 12:12 مساءً

يبدو أن العقوبات الغربية على موسكو لم تقتصر على الأشخاص والمصارف والمؤسسات وحسب، بل بدأت تطال أيضا الحيوانات في روسيا.

وفي التفاصيل، أعلن الاتحاد الدولي للقطط، مؤخرا، قراره منع القطط الروسية من المشاركة في مسابقاته الدولية، وذلك في إطار حملة المقاطعة الغربية لموسكو على كافة الصعد، منذ بدئها اجتياحا عسكريا لأوكرانيا المجاورة.

وفي بيان، قال الاتحاد ان غزو القوات الروسية لأوكرانيا صادم ومروع، وبالتالي فإن المسؤولين عن الاتحاد لا يمكنهم “مشاهدة هذه الفظائع دون أن يفعلوا شيئا”.

والاتحاد الذي يضم 40 دولة، أفاد بأنه يمنع دخول أي قط ينتمي إلى عارضين يعيشون في روسيا في أي معرض للاتحاد خارج روسيا، بغض النظر عن المنظمة التي يحمل هؤلاء العارضون عضويتهم فيها.

وفي المنحى نفسه، أكد أن القرار سيبقى ساريا حتى نهاية أيار، وستتم مراجعته بعد ذلك، مشيرا الى انه لن يسمح باستيراد القطط التي يتم تربيتها في روسيا أو تسجيلها هناك.

وأردف المصدر أن مسؤولي الاتحاد سيتبرعون بأموال لمساعدة مربي القطط في أوكرانيا الذين يضطر كثير منهم لترك حيواناتهم الأليفة، وهم يغادرون مدنهم.

وقوبل هذا القرار بتفاعل وسخرية واسعين على المنصات الاجتماعية، وقال معلقون إنهم يستغربون أن يجري حشر الحيوانات الأليفة وتربيتها في قلب نزاع دولي معقد.