نداء من نادين الراسي قبل الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

شاركت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، صورة جديدة عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي ومستخدمة خاصية الستوري، حيث نشرت صورة لـ 100 دولار وكتبت: “هالورقة مش قادرة تشتري خروف بوزن 20 كيلو، بينما قادرة تشتري انسان بوزن بغل، فما تكون بغل”، وجاء منشور نادين مع اقتراب الإنتخابات اللبنانية”.

وانتشرت الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل، وتناقلها الرواد على صفحاتهم الخاص وتفاعلوا معها.

وكانت نادين قد نشرت صورة لها مع خطيبها مجد دعبول، وعلقت على الصورة قائلة ما معناه: “وعد ان يهتم بي بشكل جيداً وفعل احبك مجد الكل يحبك”.

يذكر أنه بعد غياب طويل، تعود نادين الراسي إلى الحلبة التمثيلية في رمضان 2022 في مسلسل بيروت 303.