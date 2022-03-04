ناصر القصبي يعود بـ20 حلقة من “العاصوف” في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينهي مسلسل” العاصوف” آخر موسم له في رمضان القادم، وسيكون الموسم الثالث مكوّناً من عشرين حلقة فقط، كما حصل مع الموسم الثاني الذي اقتصر عدد حلقاته على عشرين بسبب جائجة كورونا.

المسلسل سيتناول الحقبة الزمنيّة بين العام 1989 و1998، ويطرح ما مرّت فيه المنطقة العربيّة من أحداث وصراعات، ومن بينها غزو وتحرير الكويت. كما يكشف أيضًا التحوّلات الاقتصاديّة والمجتمعيّة والفكريّة.

“العاصوف” الذي يقوم ببطولته الفنّان السعودي ناصر القصبيّ، لن يطلّ هذا العام بعمل كوميديّ كما العام الماضي، بسبب انشغاله بتصوير الموسم الثالث. في حين أنّه العام الماضي اضطرّ إلى تأجيل العاصوف وقدّم عملاً كوميدياً “مخرج 7″، تناول عبره عدداً من القضايا الاجتماعية، وتعرّض إلى كثير من الانتقاد، واتّهم بتكرار نفسه، ويراهن هذا العام على “العاصوف” الذي سيقدّم وجبة دسمة وخصوصًا تحرير الكويت، إذ لم يسبق أن طَرح عملاً يتناول ما حصل داخل السعودية خلال فترة الحرب.

العاصوف من إخراج المخرج السوريّ المثنى صبح وبطولة عبدالإله السناني، عبد العزيز السكيرين، ليلى السلمان، ريم عبدالله، ريماس منصور، حبيب الحبيب.