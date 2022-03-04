“غنّوا معي”.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ الجمهور بجديدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب جمهورها لعمل فني جديد لم تكشف عن تفاصيله حتى الآن، ونشرت صورة لها بالأبيض والأسود عبر “تويتر”، كُتب عليها: “غنّوا معي”، وعلّقت قائلة: “قريباً، على مسرح شيرين”.

كما روّجت شيرين لحفلها المقبل في دولة الكويت عبر “تويتر”، إذ كتبت في تغريدة لها: “جاهزون يا أهل الكويت؟ وحشتوني جداً، إن شاء الله سأكون معكم يوم 3/11 في الكويت الحبيبة”.

وسبق أن أعلنت عن أنّها قررت أن تبدأ مرحلة فنية جديدة، لا سيّما بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب، حيث أخذت قراراً بإنهاء تعاونها مع مدير أعمالها كريم الحميدي، لتختار بدلاً منه المنتجة سارة الطباخ لتتولى المسؤولية.

وتولى إدارة أعمالها أكثر من شخص على مدار مشوارها الغنائي، وكان آخر ظهور للإعلامي والمنتج كريم الحميدي كمدير لأعمالها في شهر كانون الأول الماضي، عندما أوضح حقيقة حلق شعرها وتعرّضها للضرب من زوجها السابق حسام حبيب، نافياً صحة تلك الشائعة.