مجلة “تايم” تختار أمل علم الدين امرأة العام 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختارت مجلة TIME المحامية أمل علم الدين كلوني المدافعة عن حقوق النساء كـ ”امرأة العام“، ووصفتها بالقوية التي لن تتراجع في قضاياها، بالإضافة الى مدافعتها عن النساء اللواتي وقعن ضحايا الفظائع الجماعية والعنف الجنسي وأنهن سيحصلن على العدالة.

وأشارت المجلة في تقريرها الى أن المحامية لا تحب الحديث عن نفسها، وكتبت: ”عندما تجلس مع المحامية البالغة من العمر 44 عاماً، ستأخذك في جولة الى أسوأ الأماكن في العالم، حيث يمكن للطغاة الذين يحكمون ويدافعون عن حقوقك أن يقتلوك”.

وتابعت المجلة: “مع ذلك، تجد حتماً نساء في هذه الأماكن يرغبن في تحدي السلطة، وهي تشحنهن بقوة بقوتها الخاصة: القانون“.