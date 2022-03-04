عاصي الحلاني بتهنئة خاصة لـ فارس كرم.. والأخير: “أصيل وابن أصول”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مبادرة مميّزة، هنأ النجم اللبناني عاصي الحلاني زميله النجم فارس كرم على صدور أحدث أعماله الفنية، أغنية وكليب “ع موعدنا ولا شو” من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”.

وفي التفاصيل وجّه عاصي الحلاني رسالة إلى فارس كرم مهنئًا بصدور أغنية “ع موعدنا ولا شو” وقال: “الف مبروك ابو الفوارس الحبيب”.

من جانبه شكر فارس كرم، عاصي الحلاني على تهنئته قائلًا: “أصيل وابن اصول يخليلي محبتك ابو الوليد الغالي على قلبي”.

الجدير ذكره أن علاقة صداقة مميّزة تجمع بين فارس كرم وعاصي الحلاني، وكانا قد التقيا مؤخرًا في سهرة خاصة وانتشر لهما فيديو كشف عن المودّة والمحبّة التي يكنّها كل منهما للآخر.