كيف تحافظ جينيفر أنيستون على رشاقتها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الممثلة كورتني كوكس أن صديقتها النجمة جينيفر أنيستون تتبع نظامًا غذائيًا غريبًا للحفاظ على رشاقتها.

وقالت “كوكس” أن “أنيستون” كانت ملتزمة بتناول “كوب” سلطة لمدة عشر سنوات، منذ أن بدأت تناولها أثناء تصوير المسلسل الشهير “الأصدقاء”.

وفي تقرير خاص، لفتت صحيفة “Independent” البريطانية، إلى أن النظام الغذائي لـ “جينيفر”، يحتوي على الخضراوات الورقية، وتشرب كوباً من الماء بالليمون الدافئ فور الاستيقاظ، ثم تتناول مخفوقاً أو أفوكادو مع البيض، وفي وجبة الغداء، تفضل جينيفر السلطة أو الخضراوات الغنية بالبروتين، ثم تتناول وجبة مماثلة على العشاء، لكنها تنغمس أحياناً في الطعام المكسيكي الذي تحبه كثيراً.