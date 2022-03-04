تيم حسن مكرمًا في دمشق.. استقبال حاشد في المعهد العالي للفنون المسرحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كرّم “ملتقى الإبداع” في المعهد العالي للفنون المسرحية بإدارة العميد تامر العربيد في العاصمة السورية دمشق النجم السوري تيم حسن.

واستقبل طلاب المعهد والجماهير المحتشد الفنان السوري بحفاوة منقطعة النظير منذ وصوله إلى مدخل المعهد، مروراً بجولته على الصفوف الدراسية ومشاهدته عروض الطلاب، وصولاً إلى الندوة التي عقدها وتحدث فيها عن تجربته وأجاب خلالها على الأسئلة المطروحة من الحضور.

وكشف حسن ان تجربة رفضها حين تقدم إلى المعهد أجدت في نفسه الإصرار، مضيفاً أنه عند دخوله إلى الصرح الأكاديمي بات مشاغباً جداً.

وكشف حسن أنه في صدد التحضير لعمل كوميدي مع المخرج ليث حجّو والكاتب الدكتور ممدوح حمادة، لكنه بانتظار الوقت المناسب على الصعيدين العام والخاص، معتبراً أن الوقت الأن غير ملائم بسبب كثرة الأهوال حول العالم.