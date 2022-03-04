هاني شاكر يوجّه رسالة شديدة اللهجة إلى عمر كمال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور جديد لأزمة مطربي المهرجانات مع نقابة الموسيقيين، أكد الفنان هاني شاكر، في تصريحات صحافية على هامش مشاركته وغنائه بحفل افتتاح مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بقنا، أنه ضد فكرة الزج باسمه من قبل أي من مطربي المهرجانات.

ووجه شاكر؛ رسالة شديدة اللهجة للفنان عمر كمال قائلاً: “متهزرش معايا ولا تتحدث عني وتذكر اسمي”.

وأضاف أنه فخور بالغناء والمشاركة في المهرجان بحضور أهالي قنا، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

وأكد نقيب الموسيقيين، أن الجمهور القناوي، يحافظون على تراثهم الفني والأثري، لافتا إلى أنه يشعر بالخوف عند مقابلة الجمهور كأنه أول مرة يقف على خشب مسرح.

وكان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قد قرر بإجماع مجلس النقابة إيقاف المطرب عمر كمال، وعدم منحه أي تصاريح جديدة بالغناء لحين التحقيق معه لما بدر منه عبر فيديو بثه على حسابه الشخصي على “فيسبوك”، عندما قال له أحد المتابعين “هاني شاكر هيمرجحك”، ليرد عمر كمال عليه قائلا “هاني شاكر بيمرجح اللي يغلط”.