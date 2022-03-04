شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محرج يبقى سلمى حايك فى الحمام نصف ساعة قبل حفل SAG Awards.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت النجمة المكسيكية، سلمى حايك، مقطع فيديو يظهر موقفا محرجا تسبب فى احتجازها فى المرحاض لمدة نصف ساعة، حيث نشرت المقطع عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، تظهر فيه وقد علق قفازها بقطعة كريستال معلقة بفستان الممثلة الأمريكية كلير فران، ما اضطرهما إلى البقاء فى المرحاض لمدة نصف ساعة حتى يتم تخليص الخاتم من الفستان.



سلمي حايك

وقع هذا الموقف الطريف خلال حفل توزيع جوائز SAG Awards لعام 2022 الذى أًقيم مؤخرا، وعلقت سلمى حايك على الفيديو "علق قفازى على فستان فران دريشر الرائع، لذلك تأخرت قبل تقديم الجائزة إلى مايكل كيتون دوجلاس الذى كان عالقا هو الآخر".

وكانت سلمى حايك على بعد دقائق فقط من الوصول إلى المسرح عندما وقع ذلك الموقف المحرج، ما اضطر النجمتين إلى الوقوف دون حراك، في انتظار مساعدة لفك قفاز سلمى حايك من التطريزات الكريستالية في فستان فران دريشرن وبالفعل تلقيا مساعدة زميلتهما لفك التشابك، وهو ما استغرق نصف ساعة لحين تمت المهمة بنجاح ، بالتالي تسبب في تأخير صعودها علي مسرح الحفل.

وكانت النجمة العالمية سلمى حايك، حرصت على توجيه رسالة شكر لكل متابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، بعد وصول عدد متابعيها عبر موقع انستجرام لـ 20 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم، حيث نشرت صورة لها تضع فيها قدميها بجوار ايديها للإشارة إلى رقم 20 وهو ما وصلت له من عدد متابعين، وكتبت "10 + 10 - 20 مليون، شكرا لكم أيها المتابعون الرائعون، أحبكم، شكرًا لكم".