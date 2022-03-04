شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تعبر عن اشتياقها لوالديها الراحلين: محتاجة بس أشوفهم ولو ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة إيمى سمير غانم عن اشتياقها لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث نشرت صورة قديمة لهما عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلقت إيمى، على الصورة قائلة: "مهما وصفت أنا محتاجة بس اشوفهم ولو ثانية، الحمد لله إنتم فى خيالى وعايشة بيكم قدامى وبكلم نفسى على إنكم معايا، يارب أشوفهم فى الجنة وكل حد ليه أب أو أم أو ابن متوفى يشوفوا فى الجنة ويجمعنا كلناالحمد لله دايما وأبدا".



حساب ايمى سمير غانم على انستجرام

وكانت النجمة إيمى سمير غانم حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد والدها الراحل سمير غانم الذى وافق 15 يناير، على طريقتها الخاصة، وأعادت نشر صور التمثال الذى صممته الفنانة شريهان السرجانى لوالدها الراحل، والذى جاء صورة طبق الأصل له بكل تفاصيله التى اشتهر بها.

وكتبت ابنة النجم الكبير الراحل سمير غانم، على الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام: "شكرًا جدًا على التمثال الجميل ده في يوم عيد ميلاده".

يشار إلى أن سمير غانم كان دائم الحديث في لقاءاته التليفزيونية عن قصة عشقه للمسرح وعن قصة حبه وزوجه من الفنانة دلال عبد العزيز، التي بدأت من خشبة المسرح، والتي كانت من أنجح قصص الحب في الوسط الفني التي أسفرت عن ابنتيهما النجمتين دنيا وإيمى سمير غانم، وبالرغم من أن قصة الحب التي بدأت من المسرح إلا أنه لم يجمع الثنائى سوى 4 مسرحيات فقط.