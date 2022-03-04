هذا ما حققه فيلم "حامل اللقب" بعد 4 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات الفيلم الكوميدي "حامل اللقب" حاجز الـ 8 مليون جنيه، بعد 4 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق فيلم "حامل اللقب" حتى الآن إيرادات قدرها 8 مليون 229 ألف 851 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 7 أفلام أخرى بدور العرض، هي: "11:11، الكاهن، قمر 14، من أجل زيكو، الجريمة، معالي ماما، تماسيح النيل".

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، وخلال أحداث الفيلم تجمع قصة حب بين دينا الشربيني وهشام ماجد في إطار من الفانتازيا.

"حامل اللقب" يعد أول الأفلام التي تقدم في إطار بروتوكول التعاون بين المنتجين محمد رشيدي، ومحمد حفظي، وتم تصويره في عدة أماكن بالقاهرة، منها ستاد بتروسبورت الرياضي، والتجمع الخامس.