حمادة هلال لـ"حبر سري": "أنا مليش منافس وبهاء سلطان أكتر مطرب بحب أسمعه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أكد الفنان حمادة هلال، أن المطرب محمد حماقي هو أكثر نجوم جيله الذي يسير بخطى ثابتة لأنه ركز في الغناء فقط ولم يدخل في التمثيل، قائلا: "محمد حماقي ماشي بخطى ثابتة ومركز في حاجة واحدة، وعمرو دياب لما لقى التمثيل بياخده عن الغناء بعد عنه والجمهور بيتغير بسرعة".

ورد الفنان حمادة هلال، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن رأيه في منافسه، قائلا: "أنا مليش منافس وفيه كذا واحد يخاف يعمل حاجات غريبة بعملها وأنا مش بعرف أفكر في المنافسة وأنا منافستي الوحيدة حمادة هلال ولو عقلي مركز مع الناس هبقى براقب أفعالهم وانشغل".

وتابع: "فكرة أني أنافس عشان أكون الفنان نمبر وان، نمبر وان ده بتاع الناس والأجمل أنك تبقى في حتة لوحدك وفيه محطات عملتها دي اللي هتعيش له"، مشيرا إلى أن بهاء سلطان أكثر مطرب يحب أن يسمعه ويحب ذكره بكل خير لأنه لم يرى منه إلا كل خير.