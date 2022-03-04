ماغي بو غصن في أحدث جلسة تصوير لها.. ونوال الزغبي تعلّق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

شاركت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن صورتين لها من جلسة تصوير جديدة خضعت لها وجاءت مختلفة، إذ تميزت بأن الصور جرى التقاطها أمام قطار معطل، وعلقت عليها: الحياة رحلة وهالقطار واقف”، علماً أن القطار توقف العمل به في لبنان منذ سنوات طويلة وأرادت ماغي إيصال رسالة من هذا المنشور.

وأشاد المتابعون بجمال ماغي ونال منشورها عدداً كبيراً من التعليقات وتفاعلت ماغي مع محبيها وحاولت الرد عليهم قدر المستطاع.

من ناحية أخرى حصلت دردشة قصيرة بين ماغي والفنانة اللبنانية نوال الزغبي تعليقاً على تشويق الأخيرة جمهورها لأغنيتها الجديدة فتوجهت لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي كاتبة: “يا قمر ناطرين”، لترد عليها ماغي بأسلوبها المعهود: “اشتقتلك يا زغيّر”.

يذكر أنه يستمر تصوير مسلسل “للموت” في الجزء الثاني في العاصمة بيروت منذ نحو خمسة أشهر تحت إدارة المخرج فيليب الأسمر.

وكما بات معلوماً فإن الجزء الثاني من مسلسل “للموت” يتضمن المزيد من المفاجآت والأكشن وحالات الانتقام وشخصيات جديدة وخطوطاً دراماتيكية مشوقة، وهو من بطولة ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، وسام صباغ، كارول عبود، فادي أبي سمرا، أحمد الزين، رندا كعدي، ريان، وانضم إلى هذا الجزء عدد من النجوم اللبنانيين والعرب الذين سيتم الكشف رسمياً عن أسمائهم قريباً.