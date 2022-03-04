بالفيديو.. فلاح أوكراني يستولي على دبابة روسية بـ”جرار زراعي”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

مع استمرار المعارك بين الجيشين الروسي والأوكراني، انتشرت مقاطع مصورة على الإنترنت لدبابات محترقة أو مدرعات مدمرة، كذلك انتشرت مقاطع لمواطنين أوكرانيين وثقوا بعض ما أسموها خسائر روسية.

فقد كشفت لقطات على الإنترنت مزارعاً أوكرانياً يسحب بجرارات زراعية دبابة روسية، وفق ما نشرت صحيفة “إندبندت” البريطانية.

وشارك النائب المحافظ والضابط السابق في الجيش البريطاني جوني ميرسر، المقطع على تويتر أمس الخميس، مع التعليق: “لا يوجد خبير، ولكن لا يبدو أن العملية العسكرية تسير بشكل جيد”.

من جهة أخرى، أكد عضو مجلس النواب البريطاني جون لوثر ميرسر، أن مواطنين أوكرانيين نجحوا في الاستيلاء على آليات عسكرية روسية.

يشار إلى أنه لم يتم تأكيد أو نفي صحة واقعة الجرار تحديداً، بحسب مواقع متخصصة بكشف الحقائق.

وكان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين الأوكرانيين بعد أن قاموا بالاستيلاء على دبابة روسية في منطقة خاركيف.