شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة حبيبة خالد النبوى القديمة فى مسلسل "راجعين يا هوا" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة هنا شيحة تصوير مشاهدها في مسلسل "راجعين يا هوا" المأخوذ عن مسلسل إذاعى قديم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والمقررعرضه في شهر رمضان المقبل، وتجسد خلال أحداث العمل شخصية "فريدة" وهى حبيبة بطل العمل بليغ أبو الهنا (خالد النبوى) القديمة والتي تظهر مجدداً بعد عودته من الخارج

مسلسل "راجعين يا هوا" معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه الدسوقى، صفاء الطوخي، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال.

ويعرض لهنا شيحة حالياً في السينمات فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل مصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسى، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري، وتدور الأحداث حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، ومعهم هنا شيحة وروجينا وتتوالى الأحداث.

وأعلنت هنا شيحة اختيار فيلمها "النهاردة يوم جميل" كفيلم الافتتاح للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان- شاشة الانسان كرامة تونس 2022، في الثامن من مارس تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، والفيلم يشارك في بطولته باسم سمرة، أحمد وفيق، نجلاء بدر، محمود الليثى، انتصار، شريف إدريس، إيمي إسلام، محمود الليثي، والعديد من ضيوف الشرف، قصة دكتور علاء سليمان سيناريو وحوار دينا السقا ونيفين شلبى.