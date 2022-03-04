شمس الاسطورة تتهم فتيات معرض العطور في الرياض بالتحرش بزوجها: “مين باسوا؟”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 4 مارس 2022 02:47 صباحاً - أثارت الفنانة السعودية شمس الأسطورة موجة من الجدل والانتقادات أثناء تواجدها في معرض العطور المقام في الرياض، فتصريحاتها أمام الكاميرات عدها البعض قلة الحياء واحترام.

و اتهمت شمس الأسطورة المتواجدات في معرض العطور بتقبيل زوجها، فقد صُدِمت حينما رأت آثار أحمر شفاه على ملابسه، حيث باغتته بسؤال حول مصدر الشفاه المطبوعة على ملابسه، الأمر الذي صدمه وأثار حرجه.

وحينما حاولت إحدى المتواجدات لفت انتباهها أن أحمر الشفاه يعود لها شخصيًا بعدما أمالت نفسها بتجاهه، كان رد شمس بالنفي لتوضح أن الشفاه المطبوعة على عباءة زوجها البيضاء شفاه صغيرة وليست شفاهها الكبيرة، ما دفع أحد المتابعين للتعليق ساخرًا: “ادام تعبتي على عمليات التجميل كان كملتي خيرك وعملتي عملية لفمك الكبير وصغرتيه”.

وكانت ​شمس الأسطورة​ قد أقامت منذ فترة حفل زفاف احتفالا بعودتها الى زوجها الإعلامي ​تركي القرني​ بعد انفصالهما حيث اثارت الجدل بسبب ظهورها بفستان زفاف اسود.