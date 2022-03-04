شكرا لقرائتكم خبر عن خروج سامى مغاورى من غرفة العمليات.. وابنه: والدى بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان الشاب كريم مغاورى جمهور ومتابعى والده الفنان الكبير سامى مغاورى الذى تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها غرفة العمليات، وقال إن والده بخير الحمد لله، موجها الشكر لكل من اهتم وسأل عن حالة والده الصحية.

وأوضح كريم مغاورى فى تصريح لـ"الخليج 365" إن والده أجرى عملية جراحية فى شرايين القدم ودعامات، وخرج من غرفة العمليات، وفى انتظار أمر الطبيب بخروجه من المستشفى.

وكان كريم مغاوري نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «من فضلكم ادعوا لبابا، هو دلوقتي في العمليات، فضلا وليس أمرا، اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية".