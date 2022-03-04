شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب الدوم يقدمون أغنية "الحلوة دي" بصحبة الموسيقار مصطفى الحلواني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مواهب برنامج الدوم، المذاع على قناة on، أغنية "الحلوة دي"، بصحبة الموسيقار مصطفى الحلواني، وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم.

وحكاية "الدوم" بدأت من 20 ألف موهبة من كل محافظات مصر.. تم اختيار 200 متسابق فقط دخلوا مرحلة اختيار الأداء أمام لجان تحكيم برنامج الدوم.

ويتميز برنامج الدوم بأنه أول برنامج فى الشرق الأوسط، يهتم باكتشاف المواهب فى أكثر من مجال، وهى التمثيل والغناء وتقديم البرامج فى الشرق الأوسط فى موسمه الأول.

برنامج الدوم من إنتاج شركة "ميديا هب سعدى - جوهر" بالتعاون مع وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويهدف برنامج الدوم لاحتضان جميع المواهب الشابة من سن 16 إلى 28 عامًا، لإعطائهم فرصة للظهور للنور وكسر جميع الصعوبات والموانع التى واجههوها، فهو بوابة أمام تلك المواهب من أجل العبور للشهرة والنجاح.