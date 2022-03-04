شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنا عن مشاركتها في "مكتوب عليا": هموت من القلق عشان دمي مش خفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هنادي مهنا، إن الأيام الماضية تم تصوير عدد من المشاهد من مسلسل "مكتوب عليا"، مشيرة إلى أنه مازال متبقى بعض الوقت من أجل الانتهاء من تصويره بالكامل

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء DMC" الذي يذاع على قناة "DMC": "لأول مرة أشتغل دراما كوميدي، وهو المسلسل كوميدي، فالموضوع قالقني أوي علشان أنا دمي مش خفيف، ممكن أبقى خفيفة في قعدة عادية، بس مش بعرف أقول إفيه وأفرشلي وتردلي".

وقالت: "بحاول على أد ما أقدر بشكل أو بأخر أعمل دوري كويس في المسلسل، دوري في المسلسل واحدة اسمها سلمى وطالعة طيبة أوي، ومقدر أقول تفاصيل أكتر من كدة، أنا بحب فريق العمل حب محدش يتخيله، من أكبر لأصغر حد الناس مريحة"