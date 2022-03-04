شكرا لقرائتكم خبر عن المتسابقون يغنون "يا عوازل فلفلوا".. أداء ولا أروع من نجوم الدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المتسابقين في برنامج الدوم، المذاع على قناة on، أغنية " ياعوازل فلفلوا"، حيث شارك عدد من المتسابقين في الأغنية، وسط تصفيق حار من الجمهور.

وحكاية "الدوم" بدأت من 20 ألف موهبة من كل محافظات مصر.. تم اختيار 200 متسابق فقط دخلوا مرحلة اختيار الأداء أمام لجان تحكيم برنامج الدوم.

ويتميز برنامج الدوم بأنه أول برنامج فى الشرق الأوسط، يهتم باكتشاف المواهب فى أكثر من مجال، وهى التمثيل والغناء وتقديم البرامج فى الشرق الأوسط فى موسمه الأول.

برنامج الدوم من إنتاج شركة "ميديا هب سعدى - جوهر" بالتعاون مع وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويهدف برنامج الدوم لاحتضان جميع المواهب الشابة من سن 16 إلى 28 عامًا، لإعطائهم فرصة للظهور للنور وكسر جميع الصعوبات والموانع التى واجههوها، فهو بوابة أمام تلك المواهب من أجل العبور للشهرة والنجاح.