شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل احتفال أشرف عبد الباقى بحفل زفاف ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أشرف عبد الباقى بحفل زفاف ابنته فى حفل اقتصر على الأسرة، ولم يوجه "عبد الباقى" الدعوة للكثير من أبناء الوسط الفنى باستثناء الفنان شريف منير، مكتفيًا بأسرة العروسين، وذلك بأحد فنادق التجمع الخامس يوم الجمعة الماضى، وقدم خلال الحفل أغنية خصيصا لابنته غناها بصوته.

كان الفنان أشرف عبد الباقى قد قدم مسرحية "كنز الدنيا" تحت رعاية وزارة التضامن ومن تنظيم شركة تذكرتى وتنفيذ شركة وورك شوب، واخرجها للمسرح الفنان أشوف عبد الباقى، والتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد، وتأتى فى اطار جهود الشركة المتحدة لدعم المسرح المصرى الجاد، واكتشاف مواهب جديدة بالاضافة إلى دمج ذوى الهمم فى المجتمع بشكل أكبر وإبراز المواهب فى كافة المجالات.

"كنز الدنيا" مسرحية اجتماعية كوميدية تناقش نظرة المجتمع لذوى الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من اصحاب متلازمة "داون"، ويؤدى الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليًا، ويتضمن العرض مواهب فى الغناء والرسم واطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوى الهمم.

كتب كلمات أغانى المسرحية الشاعر أيمن بهجت قمر، وكتب المسرحية عيسى جمال ووليد هندى وصمم الديكورات محمود سامى والحان شادى عويضة وتتضمن المسرحية ايضا استعراضات ومشاهد "أكشن" كوميدية.