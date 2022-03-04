متسابقة تغني "إن كنت ناسي" ووالدتها تبكي ببرنامج "الدوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلقت مساء الخميس، حلقة جديدة من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية "الدوم"، حيث شهدت اشتعال المنافسة ضمن ثاني حلقات مرحلة "المفتاح الذهبي"، والتي يشارك في لجنة تحكيمها كل من النجمة ليلى علوي والموسيقار نادر عباسي والمخرج تامر محسن.

وأشعلت المتسابقة رحمة ضاحي، الأجواء بأغنية "إن كنت ناسي أفكرك"، ودخلت والدتها في حالة من البكاء، أثناء غناء ابنتها، وعلق المخرج تامر محسن على بكائها، قائلا: "أكيد بتعيطي من الفرحة".

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ ٦٠ ثانية بفئة التمثيل النجمة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء شارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما فئة البرامج ضمت الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين 16 و 28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 إلى 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية حيث تم إجراء اختيار من بين ١٥ ألف متسابق.

"الدوم" هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط ويُعرض حصريا على شاشة قناة ON.