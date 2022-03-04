حدث بالفن| فنان يجري عملية جراحية وإلغاء حفل مسلم وتطورات الحالة الصحية لسمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بفنان يجري عملية جراحية، وافتتاح مهرجان دندرة الموسيقي، وإلغاء حفل مسلم، وتطورات الحالة الصحية لسمير صبري، وغيرها من الأخبار:

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

انطلاق حفل افتتاح فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء

انطلقت اليوم الخميس، حفل افتتاح فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، الذي يقام بمحافظة قنا وتنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ومحافظ قنا أشرف الداودي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/music/details/2022/3/3/2185256

إيرادات ضعيفة لفيلم "معالي ماما" بعد أسبوعين من طرحه بالسينمات

بعد أسبوعين فقط من طرحه بدور العرض السينمائي، حقق فيلم "معالي ماما" إيرادات ضعيفة لم تتجاوز 300 ألف جنيه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/3/2185290

"الإسكندرية السينمائي" يمنح المخرج محمد عبدالعزيز وسام البحر المتوسط

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، حصول المخرج الكبير محمد عبدالعزيز على وسام البحر المتوسط في الدورة الـ ٣٨ المزمع إقامتها في الفترة من ١ حتى ٧ أكتوبر المقبل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/cinema/details/2022/3/3/2185244

سامي مغاوري يجري عملية جراحية.. ونجله يطلب الدعاء

أعلن الفنان كريم مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن تواجد والده بإحدى المستشفيات، لإجراء عملية جراحية، طالبا من الجمهور الدعاء له.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/3/2185205

فيديو| أمينة تطرح أغنيتها الجديدة "النفسية تعبانة" على "يوتيوب"

طرحت الفنانة أمينة، اليوم الخميس، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "النفسية تعبانة" عبر قناتها االرسمية على موقع "يوتيوب".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/music/details/2022/3/3/2185190

رسميا.. إلغاء حفل مسلم بالزمالك

أعلنت إدارة مسرح الزمالك، تراجعها رسميا عن إقامة حفل مطرب المهرجانات مسلم، الذي كان من المقرر أن يكون مساء الجمعة 11 مارس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/music/details/2022/3/3/2185147

شريفة ماهر لـ"الخليج 365": عاملت ياسين إسماعيل ياسين كابن وهذا ما قمت به بعد رحيله

قبل رحيل المخرج ياسين إسماعيل ياسين، عن عالمنا بعد صراع مع السرطان، كان يستعد لتقديم فيلم من إنتاج الفنانة شريفة ماهر، التي شاركت والده الفنان الراحل إسماعيل ياسين، بطولة أفلام "الفانوس السحري"، و"اديني عقلك"، و"إسماعيل ياسين في البوليس".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/abyad-fi-eswed/details/2022/3/3/2185077

بسبب أغنية "حالة".. تفاصيل أزمة تواجه صناع "البحث عن علا"

كشف الشاعر علي سلامة، أنه يستعد لاتخاذ الإجراءات القانونية، ضد صناع مسلسل "البحث عن علا"، الذي قامت ببطولته الفنانة هند صبري، مؤكدًا تعديهم على حقوقه الأدبية، باستغلال مقاطع من قصيدته "حالة".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/tv-theater/details/2022/3/3/2185009

هل يخضع سمير صبري للجراحة بالقلب اليوم؟ أشرف زكي يجيب

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري، الذي يستعد للخضوع لجراحة دقيقة بالقلب، داخل مستشفى المعادي العسكري، تحت إشراف فريق طبي مكون من 15 طبيبا، بعد نقل الفنان الكبير لها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/3/2184898

لطيفة: والدي فقد أطراف أصابعه من الحرب.. وأخاف من رمضان لهذا السبب

حكت لطيفة مأساة فقدانها لوالدتها وهي ابنة الثالثة عشر عامًا، خلال استضافتها في برنامج "abtalks" الذي يقدم حلقاته على "يوتيوب" أنس بوخش.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/3/2185033