منة فضالي داخل سيارة سباق وابنة هيفاء وهبي أنيقة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، وهي تقود سيارة سباق، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مايان السيد

نشرت الممثلة الشابة مايان السيد، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ماجي بوغصن

الفنانة ماجي بوغصن، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحياة رحلة".

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سألني أحدهم .. ماذا أريد في عيد ميلادي، فقلت أريد المزيد من الحب، مزيد من السلام، المزيد من الضحك، المزيد من الصحة، أيام جيدة أكثر من سيئة".

زينب فياض

خطفت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شو رأيكم بجمال الصورة الثانية؟".

ليال عبود

ظهرت الفنانة ليال عبود، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي القاضي

استعرضت الفنانة مي القاضي، أناقة شعرها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دع الشعر يتحدث".

رحمة حسن

ظهرت الفنانة رحمة حسن، داخل المتحف القومي للحضارة المصرية، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي الغيطي

الفنانة مي الغيطي، ظهرت أمام برج إيفيل، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.