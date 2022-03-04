صور| ظهور نادر لـ هدى رمزي في عيد ميلاد سهير رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة المعتزلة هدى رمزي، بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة سهير رمزي، وذلك في أحدث ظهور لها بعد فترة غياب طويلة عن الأنظار.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة للفنانة هدى رمزي من احتفالية عيد ميلاد الفنانة سهير رمزي، عبر حسابها على"فيسبوك"، وعلقت: "كل سنة وسهير رمزي طيبة".

وظهر في الصور بجانب هدى رمزي كل من سهير رمزي وبوسي شلبي وعدد من الأصدقاء.

كانت هدى رمزي، كشفت في تصريحات تليفزيونية سابقة، عن سبب اعتزالها، قائلة : "فجأة وجدت نفسي أرغب في ارتداء الحجاب وكان وقتها من الصعب أن أعمل وأنا محجبة فقررت الاعتزال نهائيا وعندما خلعت الحجاب فضلت الاستمرار فى الابتعاد".

واحتفلت الفنانة سهير رمزي، بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 3 مارس من كل عام، إذ أنها من مواليد 1950 .

يشار إلى أن سهير رمزي صاحبة مشوار فني حافل بالأعمال الفنية التي تجاوزت الـ 110 عمل ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، ظهرت للمرة الأولى في السينما حينما كانت في السادسة من عمرها في فيلم "صحيفة سوابق" واتجهت للعمل السينمائي في أواخر ستينيات القرن العشرين، واعتبرت في حقبة السبعينيات من أهم رموز السينما المصرية.

ومن أفلامها "أين المفر، البدرون، حتى لا يطير الدخان، دموع صاحبة الجلالة، الحلال والحرام، الطائرة المفقودة، المطارد، عصر الحب، الملاعين، رجل فقد عقله، رحلة الأيام، وبالوالدين إحسانا، ثرثرة فوق النيل، بنت اسمها محمود، عالم عيال عيال، البنات عايزة إيه"، وفي المسرح قدمت البكاشين والنحلة والدبور، وفي التليفزيون "زينب والعرش وقصر العشاق والقاتل الذي أحبني".