"أجمل حاجة في العالم".. شيرين رضا تتحدث عن فيفي عبده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة شيرين رضا، إنها سعيدة للغاية بتعاونها مع الفنانة فيفي عبده في مسلسل رمضاني جديد وهو "شغل عالي"

وعن هذا التعاون قالت شيرين في لقاء مع برنامج "ذا إنسايدر": "فيفي عبده دي أجمل حاجة في العالم، أنا متحمسة أكتر من أي حد إني بصور مع إنسانة اسمها فيفي عبده، دي أجمل حاجة قابلتها في حياتي".

وتابعت: "الكواليس ضحك بس، بنحاول نعمل شوية شغل في نص الضحك، فالمخرج عارف وبياخد كلام من بين الضحك".

مسلسل "شغل عالي" يعرض في دراما رمضان المقبل، وهو من بطولة: فيفي عبده، شيرين رضا، إنجي كيوان، بسنت النبراوي، ساندي مراد، أمينة مغربي، ومن إخراج مرقس عادل.