محمد صلاح يكشف سبب استلام زوجته “الحذاء الذهبي” بدلاً منه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 01:13 صباحاً - منذ 8 ثواني

بعد التفاعل الواسع الذي حصل على مواقع التواصل الإجتماعي، حول استلام زوجة اللاعب المصري الدولي ونجم فريق “ليفربول” الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح جائزة “الحذاء الذهبي”.

كشف صلاح في أول لقاء تلفزيوني له على قناة “مصرية” مشيراً إن زوجته صعدت على المسرح لتسلم الجائزة لأنها لا تظهر معه كثيراً، وكان أمراً مهماً بالنسبة له أن تسلتم الجائزة.

ولفت محمد صلاح إلى أن زوجته كانت متوترة عند لحظة استلام جائزته، مؤكداً أن زوجته، تعاني بسبب انشغاله الدائم عنها وسفره وتدريباته، كما أنها تتحمل المسؤولية مع أبنائهما بشكل كامل.

وعن أكثر الصفات التي تتسم بها زوجته، أشار محمد صلاح إلى أن طبعها هادئ، وغير متوغلة في “السوشيال ميديا” بشكل كبير، كما أنها من النوع الذي ينغلق على نفسه.

وروى محمد صلاح في البرنامج تفاصيل ارتباطه بزوجته ماغي، فلفت إلى أنها علاقتهما بدأت فى مرحلة الجامعة، واحتفلاً بخطبتهما عقب سفره إلى سويسرا، وبعد الزواج احترف بنادي تشيلسي”، مضيفاً أن “وشها كان حلو عليه”، بحسب تعبيره.

وشدد محمد صلاح في تصريحاته أن زوجته، ماغي، هي “أهم ضلع” في مؤسسة زواجهما، وأكد أنه مهما تحدث لن يفيها حقها، وأنهما سيظلان معا إلى الأبد.