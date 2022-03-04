منه عرفه تخرج عن صمتها بعد خبر إنفصالها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بعد تداول خبر إنفصالها خرجت الممثلة المصرية الشابة منة عرفة، عن صمتها عقب إعلان زوجها انفصالهما، لتقوم بأول ردة فعل لها، حيث حذفت كل الصور التي جمعتها بمحمود المهدي من حسابها على “إنستغرام”، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الانفصال للمرة الثانية خلال 4 أشهر.

وكان الفنان المصري محمود المهدي، أعلن الثلاثاء، انفصاله عن زوجته منة عرفة، وكتب عبر خاصية الستوري في “إنستغرام”: “تم الانفصال والحمدلله على كل شيء، وربنا يوفقها ويوفقني.

كما ألمح إلى أن انفصاله له علاقة بأزمته الأخيرة مع الفنانة إلهام شاهين، ونقيب الممثلين أشرف زكي، على خلفية أزمة “المشاهد الجريئة في السينما”.

كذلك أضاف: “ربنا اللي بيرزق العبد، عمرها ما كانت في يد حد، وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا، الحمدلله”.

ستوري طليق منى عرفه

من جانبها، لم تعلق منة عرفة على خبر الانفصال واكتفت بنشر “بوست” عن النصيب، دون الإشارة لخبر الانفصال.

وكتبت: “إن كان لنا نصيب في شيء سنراه، وإن لم يكن فالخير فيما قدره الله”.

يشار إلى أن انفصال منة عرفة ومحمود المهدي هو الثاني خلال 4 أشهر، فالأول كان 9 من نوفمبر 2021 الماضي، عندما أعلنت الفنانة الشابة خبر الانفصال، لكنه لم يستمر أكثر من 48 ساعة وعاد الثنائي لبعضهما من جديد، وسط اتهامات لمنة وزوجها بأنهما يبحثان عن الترند بهذه الأخبار.

ليعلن محمود المهدي بعدها، وتحديدا في 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، موعد إقامة حفل زفافهما خلال نفس الشهر، معلناً أن الحفل سيقتصر على حضور أهل العروسين فقط، لكنه لم يتم حتى الآن دون إعلان أسباب.