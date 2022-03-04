كارين رزق الله تسأل: “هل سيكون حروب بالعالم لو كان كل الرؤساء نساء؟”

كتب امير فتحي في الجمعة 4 مارس 2022 12:54 صباحاً - تساءلت الفنانة اللبنانية كارين رزق الله كيف سيكون شكل العالم لو كان كل رؤساء الدول من النساء وان كانت الحروب ستتوقف.
وكتبت كارين رزق الله في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “لو كل رؤساء الجمهوريات بالعالم نساء … قولكن كان بكون في حروب بهالعالم ؟ .. دايما بسأل حالي هالسؤال وفعلا ما عندي جواب .. شو بتقولو ؟”.
وقد جاء رد متابعي رزق الله بتذكيرها بعدد من النساء اللواتي تسملن مناصب قيادية مثل غولدا مائير ومارغريت تاتشر.
بينما علق اخرون بسخرية مثل: “اكيد ممكن يكون في حروب ليس بالصواريخ انما بشد الشعر”.
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