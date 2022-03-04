كريستيانو رونالدو يستحم ببث مباشر.. فيديو يثير الدهشة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار فيديو للاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، دهشة متابعيه على إنستغرام حيث ظهر في بثٍ مباشر وهو يستحم خارجاً في الطقس البارد.

وظهر نجم فريق مانشستر يونايتد ليل الاثنين في البث المباشر وهو يرتدي سروالاً ضيقاً للسباحة أمام جدار من الطوب مزود بدش، ويستحم تحت المياه الجارية.

وبعد لحظاتٍ قليلة، نظر رونالدو نحو الكاميرا ورفع إبهامه، ثم ألقى التحية على متابعيه حيث وجه قبلة لأكثر من 600 ألف متابع على حسابه الشخصي.

يُذكر أن رونالدو نجح في دخول التاريخ كأول شخص يصل حسابه إلى 400 مليون متابع على إنستغرام، وتليه نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر (309 مليون متابع) ثمّ لاعب كرة القدم ليونيل ميسي (306 مليون متابع).