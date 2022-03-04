بالصور – ريهانا بإطلالتها الأجرأ خلال أسبوع الموضة في باريس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّت المغنية العالمية ريهانا يوم الثلاثاء خلال عرض ديور للأزياء ضمن أسبوع الموضة في باريس، وذلك بعد أسابيع على إعلان حملها من مغنّي الرّاب “آيساب روكي”.

وقد اختارت ريهانا إطلالة جريئة، فظهرت بفستانٍ شفاف باللون الأسود يُظهر ملابسها الدّاخلية وبطنها المنتفخ بشكلٍ ملحوظ. ونسّقت مع هذه الإطلالة معطفاً من الجلد وحذاء بكعب عالٍ. كما أكملت الإطلالة بمجوهرات فضّية اللون.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فكانت ريهانا قد كشفت مؤخّراً أنّها تريد أن تعزّز فكرة الجاذبية والإثارة بالرغم من حملها.

وقالت: “عند حمل المرأة، يميل المجتمع إلى الحكم عليها بأنها غير جذّابة وغير مثيرة لكنّها بعد الإنجاب ستعود إلى سابق عهدها. وأنا لا أؤمن بذلك. ولهذا السبب ألجأ إلى خطوات جريئة تعزز الثقة بالنفس.” وشكرت مجموعة الملابس الداخلية “Savage x Fenty” التي سمحت من خلالها ألّا يشعر أحد بالإستبعاد.