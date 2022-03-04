شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مى كساب.. زوجة رامى صبرى تكشف بداية علاقتها بزوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان رامى صبرى وزوجته، ضيفا في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت شيرين عادل زوجة رامى صبري عن بداية تعارفهما قائلة: "جوازنا مكنش تقليدى وبداية تعارفنا كنت مع صاحبتى وحبيبتى مى كساب، وكنا خارجين وقاتللى نروح نقعد في كافيه شوية، وبعدين قاتللى ايه ده رامى صبرى اهو".

وتابعت مى كساب: "كانت مقابلة صدفة وهى وقفت سلمت عليه لأنهم أصحاب جدا، وانا واقفة بعيد شوية لانى معرفهوش بشكل شخصى، وراح جايلى وقالى ممكن اعرف اسمك ايه وقلتله شيرين وقالى الاسم ده انا بحبه جدا، ومن هنا كانت البداية"، ثم أهدى رامى صبرى لها 3 أغنيات خلال الحلقة هم، اغنية "تعالى"، وأغنية "عجبتنى"، وأغنية "أسيبك يومين".

واختتم رامى صبرى الحلقة بتوجيه عدة رسائل، قائلا: " على المستوى الشخصى كنت أتمنى كريم اخويا ميكنش في حتة تانية ويتوفى، وكان نفسى يكون معايا وربنا يصبر امى ووالدى واخواتى ولكن هى الدنيا فيها حاجات حلوة وحاجات مش حلوة وربنا اللى عاوزه هو اللى هيكون".

وتابع: وعاوز أوهج رسالة للشباب الصغير اللى لسه معندهوش خبرة كتير لازم يركز في حياته وصحته وشغله ويوصل لهدفه وأى صديق سوء لازم يبعد عنه، وبشكر كل جمهورى اللى علطول بيتابعنى، وبشكر مراتى لأنها ست جدعة جدا وزوجة اصيلة وبتخلى بالها من زوجها وبيتها وأولادها وانا بحبها جدا".



رامى صبرى وزوجته شيرين عادل



زوجة رامى صبرى



رامى صبرى وزوجته



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