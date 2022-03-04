شكرا لقرائتكم خبر عن المتسابقة رحمة ضاحى تغنى "إن كنت ناسى أفكرك".. ووالدتها تبكى على مسرح الدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غنت المتسابقة رحمة ضاحى، أغنية "إن كنت ناسى أفكرك"، للفنانة الكبيرة هدى سلطان، ومن ألحان رياض السنباطى، وسط إشادة من أعضاء لجنة التحكيم، فيما بكت والدتها على مسرح برنامج الدوم، المذاع على قناة on.

ووصفت الفنانة ليلى علوى، صوت المتسابقة رحمة ضاحى بالجميل، وأشادت بثقتها بنفسها، كما أشاد الموسيقار نادر عباس، والمخرج تامر محسن، بأدائها.

وحكاية "الدوم" بدأت من 20 ألف موهبة من كل محافظات مصر.. تم اختيار 200 متسابق فقط دخلوا مرحلة اختيار الأداء أمام لجان تحكيم برنامج الدوم.

ويتميز برنامج الدوم بأنه أول برنامج فى الشرق الأوسط، يهتم باكتشاف المواهب فى أكثر من مجال، وهى التمثيل والغناء وتقديم البرامج فى الشرق الأوسط فى موسمه الأول.

برنامج الدوم من إنتاج شركة "ميديا هب سعدى - جوهر" بالتعاون مع وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويهدف برنامج الدوم لاحتضان جميع المواهب الشابة من سن 16 إلى 28 عامًا، لإعطائهم فرصة للظهور للنور وكسر جميع الصعوبات والموانع التى واجههوها، فهو بوابة أمام تلك المواهب من أجل العبور للشهرة والنجاح.