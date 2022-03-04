شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تطرح بوستر غير تقليدى بعنوان "غنوا معايا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الفنانة شيرين عبد الوهاب، لأحدث أعمالها الفنية بعنوان "غنوا معايا"، عبر حسابها الشخصى على موقع التغريدات "تويتر" .

البوستر التشويقى الذى طرحته شيرين وكتبت عليه هاشتاج #على_مسرح_شيرين أثار العديد من التساؤلات عن طبيعة العمل الفنى وإن كان حفلا أو برنامج، وهو ما سيظهر لجمهورها خلال الفترة القادمة. كما ظهرت شيرين بإطلالة مختلفة وجديدة.

من ناحية أخرى، تحيى النجمة شيرين عبد الوهاب، حفلاً غنائيًا، فى الكويت 11 مارس الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، وقالت شيرين، قائلة: "جاهزين يا أهل الكويت؟ وحشتونى جدًا، إن شاء الله هكون معاكم يوم 11- 3 فى الكويت الحبيبة".

وتصدرت شيرين عبد الوهاب الترند خلال الفترة الأخيرة، بعدما ظهرت بإطلالة مبهرة، فى افتتاح برنامج الدوم، أكبر برنامج اكتشاف مواهب مصرية قائلة:"، مصر بلد العراقة والحضارة والتاريخ، مصر بلد الريادة الفنية مصر بلد الفن، مصر منارة الفن في الوطن العربي".