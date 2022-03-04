شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور: عائلتى اتهجرت بسبب الحرب.. وبطلب من المصريين الدعاء للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف النجم أمير كرارة، في حلقة اليوم الخميس من برنامجه "سهرانين" الذى يتم عرضه على قناة ONالساعة 8.30، الفنانين سيرين عبد النور، وأحمد جمال.

وسأل النجم أمير كرارة ضيفته سيرين عبد النور عن أحوالها، لترد: "أنا مش كويسة عشان لبنان مش كويس، وبطلب من الشعب المصرى يدعى للبنان".

وكشفت سيرين عبد النور أنها كانت من أسرة متوسطة الحال، تعرضت للتهجير بسبب الحرب فى لبنان، فتحولت العائلة لأسرة فقيرة.

يذكر أن الفنانة سيرين عبد النور قدمت في بداياتها الفنية العديد من الأعمال الدرامية اللبنانية، حيث حصلت على أول بطولة لها من خلال مسلسل "ابنتى"، وحصدت جائزة الموريكس دور كأفضل ممثلة لبنانية عام 2003 عنه، مرورا بمسلسلى "غريبة" عام 2005، و"حواء في التاريخ" عام 2007، لتقتحم بعد ذلك السينما المصرية من خلال بطولة أمام النجم محمد هنيدى في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2008.

ويعتبر فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" وش الخير على النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، حيث كان سببا في شهرتها ومعرفة الجمهور بها، بل وأصبحت من ضمن الفنانات المحببة لدى الجمهور العربى، لأدائها التمثيلى والغنائى والاستعراضى السلس التي ظهرت به خلال أحداث الفيلم، حيث قدمت أغنيتين هما "باللغة العربية الفصحى"، والأغنية الثانية "اللى ملكش فيه".