شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بحضور وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، الذى يقام بمحافظة قنا وتنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بحضور وزيرة الثقافه ايناس عبدالدايم ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ومحافظ قنا أشرف الداودى.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .

وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للاحداث الثقافية والفنية يعكس اهتمام وإيمان الدولة بأهمية دور القوة الناعمة فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان، مؤكدا ضرورة استثمار الأحداث الثقافية والفنية فى الترويج للحضارة المصرية بكل مفردتها.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات لها، أن المرحلة الحالية تشهد تنسيقا مستمرا مع وزارة السياحة والآثار، لإقامة العديد من الفعاليات الإبداعية في الأماكن الآثرية والتاريخية بمختلف المحافظات، نظرا لما تمتلكه مصر من مقومات حضارية تميزها عن مختلف دول العالم.

وتابعت أن الفعاليات تنفذها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويواكبها معرضا للكتاب تقيمة الهيئة المصرية العامة للكتاب ويشارك به المركز القومي للترجمة، الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى جانب مؤسسة دار المعارف، مشيرة إلى أن المهرجان يجسد استراتيجية نشر التنوير ويعمل على تحقيق العدالة الثقافية بانحاء الوطن.

ويذكر أن برنامج فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء تجمع أشكال إبداعية متنوعة وتضم 3 حفلات يحييها على التوالى أمير الغناء العربي هاني شاكر، ريهام عبد الحكيم - ياسر سليمان - إيمان عبد الغنى - طارق العربى طرقان.