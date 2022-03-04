شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى: "الراجل" أكتر أغنية بتطلب منى فى الأفراح وخاصة من العروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان رامى صبرى، ضيفا في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدث رامى صبري خلال الحلقة عن خوض تجربة التلحين ببدايته في أغنياته قائلا: "بدأت الحن لنفسى كل البوماتى الأولى وتقريبا حوالى 7 البومات كلهم بنسبة 80% من الحانى وده ساعدنى اعمل لنفسى شكل معين".

وعن أغنية "الراجل" قال رامى صبرى: "أغنية الراجل مش مستفزة دى انا بقول للزوجة تاخد بالها من زوجها، وللعلم دى أكتر أغنية بتطلب منى في الأفراح والعروسة هي اللى بتطلبها".

وقالت شيرين عادل زوجة رامى صبرى: "رامى طيب جدا ومش من الرجالة الصعبة وبياخد رأى في الأغانى وفى بنسبة كبيرة من الأغانى اللى بقول عليها حلوة بتطلع حلوة فعلا زى أغنية حياتى مش تمام".

ورد عليها رامى صبرى قائلا: "انا بكون بعمل أغنية وشايف أن الأغنية دى الرئيسية الهيد الجامدة جدا وبسمعها كتير جدا وعندى طاقة إيجابية بكيرة جدا وهى تقولى ايه الأغنية القرف دى وحش أوى، والكلام ده قالتهولى على أغنية "أنا بعترفلك" وبعد ما الأغنية نزلت وسمعت صوت الجمهور في احدى الحفلات قالتلى أنا أسفة جدا يا حبيبى مكنتش قاصدة".



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