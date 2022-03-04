شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال: كنت أصغر طالب فى معهد الموسيقى العربية فى عمر 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف النجم أمير كرارة، في حلقة اليوم الخميس من برنامجه "سهرانين" الذى يتم عرضه على قناة ONالساعة 8.30، الفنانين سيرين عبد النور، وأحمد جمال.

وتذكر المطرب أحمد جمال خلال الحلقة استقبال الجمهور له فى مطار القاهرة بعد مشاركته فى برنامج "أراب أيدول"، وقال: "مدير المطار قال لى أنت عامل قلق من الصبح والناس زحمة فى المطار"، مضيفا: "أول حفلة ليا فى الساحل وكنا متأخرين شوية فبسأل الدنيا زحمة ليه، قالوا لى عشان فيه حفلة لأحمد جمال".

وعن تعلقه بالغناء وبداياته، كشف: "أبويا اكتشف إنى بغنى كويس، دخلت معهد الموسقى العربية، قسم الدراسات الحرة الذى لا يشترط سنا أو دراسة معينة، دخلت وأنا عندى 9 سنين وكنت أصغر طالب فى المعهد، وكانت مدة الدراسة 3 سنين ، وكنت بعزف عود، بعد ما اتخرجت من المعهد بدأت أدرب الطلاب الموهوبين وبقيت أصغر مدرس موسيقى".