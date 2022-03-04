شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور: جوزى عمره ما اعترض على التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف النجم أمير كرارة، في حلقة اليوم الخميس من برنامجه "سهرانين" الذى يتم عرضه على قناة ONالساعة 8.30، الفنانين سيرين عبد النور، وأحمد جمال.

وقالت سيرين عبد النور خلال الحلقة إن زوجها لم يعترض على عملها بالتمثيل أبدًا، ودائما يشجعها ويدفعها للأمام ويحترم موهبتها.

وأضافت "عبد النور" أنها تحب قضاء أوقاتها فى البيت أكثر من الخارج، قائلة: "أكتر وقتى فى البيت، لما تبقى حياتك اجتماعية بتحصل مشاكل كتير، خاصة فى مجتماعتنا العربية".

وتابعت أن أول عمل لها كان بعنوان "غدا يوم آخر" فى عام 2000 ، ومن بعدها توالت الأعمال، كما تذكرت المقابلة الوحيدة التي جمعتها بالنجمة وردة إذ كانت على الطائرة، ووصفتها بهذه الكلمات: "كانت عظيمة وفى نفس الوقت متواضعة".

من ناحية أخرى، أعلنت سيرين عبد النور مؤخرًا، خوضها بطولة مسلسل بعنوان "العين بالعين"، سيجمعها بالفنان رامي عياش، وينتمى العمل لدراما الأكشن والإثارة والتشويق، وتدور أحداثه حول جريمة قتل تتورط بها البطلة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم اللبنانين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.