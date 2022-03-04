شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى: عزيز الشافعى فنان مختلف.. وحبى للمزيكا بدأ من عمر 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان رامى صبرى، ضيفا في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وبدأ الحلقة بغناء أغنيته "حياتى مش تمام"، وتحدث خلال الحلقة عن أغنيته الجديدة قائلا: "أغنية مع نفسى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وهى أغنية المستمع ميحسش انه سمعها قبل كده وفيها قصة وقاعد بيفكر ايه الذنب اللى عمله وازاى يكفر عن الذنب ده".

وتابع رامى صبرى: " عزيز الشافعى فنان مختلف ومثقف جدا وجواه مخزون كبير وبيعرف يطلع مواضيع والفاظ متقالتش قبل كده، والأغنية رغم انها لايقة على الفترة اللى عيشتها من ناحية الحزن ولكن هي في الأصل فكرة عزيز الشافعى، ومخدتش بالى غير وانا بغنيها".

وأضاف رامى صبرى: "انا اتولدت في مصر ولكن عيشت في الامارات لغاية سن 12 سنة، وحبى للمزيكا كان واضح عليا منذ كان عمرى 4 سنوات، واضطر والدى ووالدتى ننزل مصر بسبب حبى للمزيكا عشان ادخل معهد موسيقى العربية".

واستكمل رامى صبرى: "في المعهد كان أقرب الناس ليا هم شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد بس هما أصغر منى بسنتين ودايما كنت بشوفهم أصوات حلوة أوى، وأنا عملت الحان كتيرة لشيرين بس منزلش منهم غير "مش عاوزة غيرك انت".



















