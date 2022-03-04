شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر: سعيد بالغناء أمام جمهور قنا وما زالوا يحتفظون بتراثهم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم هانى شاكر في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه سعيد لمشاركته الأولى في مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، بدورته الثانية، الذي يقام في معبد دندرة بقنا، وشهد إقبالا كبيرا من أهالي قنا، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

وأشار الفنان هاني شاكر إلى أن جمهور قنا يحافظون على تراثهم الفني والأثري، لافتا إلى أنه يشعر بالخوف عند مقابلة الجمهور كأنه أول مرة يقف على خشبة مسرح.

وأشاد هاني شاكر، بمعبد دندرة، مقدما الشكر لوزارة الآثار، ولوزارة الثقافة التي حرصت على دمج الثقافة والفن بالأماكن الأثرية، فضلا عن المجهود المبذول من العمال التي قامت بترميم المعبد ليستعيد مكانته وقيمته التاريخية.

وانطلقت، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، الذى يقام بمحافظة قنا وتنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بحضور وزيرة الثقافه ايناس عبدالدايم ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ومحافظ قنا أشرف الداودى.