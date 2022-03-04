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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم وبروس ويليز يتبادلان إطلاق النار بتريلر A Day To Die والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة Vertical Entertainment لفيلم النجم العالمى بروس ويليز A Day To Die، تريللر الفيلم، وذلك تمهيدا لعرضه حول العالم، وهو الفيلم الذى يشارك فى بطولته النجم المصرى محمد كريم.
وينتظر النجم محمد كريم عرض الفيلم فى الشرق الأوسط ومصر قريبا، ويظهر محمد كريم فى تريللر الفيلم فى دور ظابط زميل لبروس ويليز، حيث يحققان سوياً فى قضية كبيرة تدخلهما فى كثير من المشكلات مع عصابات خطرة تؤدى إلى مطاردات وتبادل إطلاق النار وتفجيرات فى أحداث الفيلم.
ومن الواضح أن الفيلم من نوعية الأكشن نظراً لمشاهد الأكشن و للتفجيرات والمطاردات عالية التكلفة فى الفيلم .
فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكى Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.
وتعد هذه ثانى بطولة للنجم محمد كريم فى هوليوود وقد سبق أن قدم فيلمه "A Score To Settle"، الذى يتشارك بطولته مع النجم العالمى نيكولاس كيدج، والذى حقق نجاحا كبيرا فى دور العرض السينمائى عالميا، وحاليا على منصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذى تدور أحداثه حول عضو سابق فى إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذى يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.
فيلم "A Score To Settle"، من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بالأوسكار.