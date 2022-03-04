شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم وبروس ويليز يتبادلان إطلاق النار بتريلر A Day To Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة Vertical Entertainment لفيلم النجم العالمى بروس ويليز A Day To Die، تريللر الفيلم، وذلك تمهيدا لعرضه حول العالم، وهو الفيلم الذى يشارك فى بطولته النجم المصرى محمد كريم.

وينتظر النجم محمد كريم عرض الفيلم فى الشرق الأوسط ومصر قريبا، ويظهر محمد كريم فى تريللر الفيلم فى دور ظابط زميل لبروس ويليز، حيث يحققان سوياً فى قضية كبيرة تدخلهما فى كثير من المشكلات مع عصابات خطرة تؤدى إلى مطاردات وتبادل إطلاق النار وتفجيرات فى أحداث الفيلم.

ومن الواضح أن الفيلم من نوعية الأكشن نظراً لمشاهد الأكشن و للتفجيرات والمطاردات عالية التكلفة فى الفيلم .

فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكى Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.

وتعد هذه ثانى بطولة للنجم محمد كريم فى هوليوود وقد سبق أن قدم فيلمه "A Score To Settle"، الذى يتشارك بطولته مع النجم العالمى نيكولاس كيدج، والذى حقق نجاحا كبيرا فى دور العرض السينمائى عالميا، وحاليا على منصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذى تدور أحداثه حول عضو سابق فى إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذى يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.

فيلم "A Score To Settle"، من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بالأوسكار.