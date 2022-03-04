شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك يبدأ مسلسل "تحقيق" بالبحث عن التوازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت الحلقة الأولى من مسلسل "تحقيق" والذي يعرض علي منصة it watch فكرة التوازن، تحت عنوان التوزان والتلف وهي الأحداث التي تحمل شيئا من فلسفة الحياة، وتعني أن الحياة مقسمة لمجموعة من النعم كل نعمة منهم إذا زادت عن حدها الطبيعي تتلف.

ودارت الحلقة الأولى عن خالد صديق هشام المقرب الذي يتعرض لمشكلة أثناء مشاركته في التحقيق من خلال كتاب "تحقيق"، والذي يضم العديد من المغامرات التي تطلب من قارئ الكتاب ويجب عليه تنفيذها، لذا يقنع هشام بقراءة الكتاب من أجل أن يساعده في التحقيق فيها.

تدور أحداث المسلسل حول رواية تحقيق، تستفز الرواية خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن عادل في حياتهم، على القارئ أن يبدأ التحقيق في الرواية لمنع وقوع هذه الجرائم الخمس.

يبدأ بطلنا الرئيسي "هشام خيري" في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت. يبدأ هشام تحقيقه ويزور الأماكن والشخصيات لحل اللغز حتى يصل إلى مرحلة متقدمة من التحقيق تضعه في تحدي مع كاتب الرواية.

المسلسل من إخراج محمد فتحي، ومن تأليف محمد الدباح ويشارك في العمل أحمد مالك و علي قاسم وخالد أنور و تارا عماد و هدى المفتى وزينب غريب و مي الغيطي و طارق عبدالعزيز و فاطمة ناصر واحمد كشك و اسلام نجيب ورامي الطمباري وتميم عبده و كمال أبو رية و محمد الصاوى و صفاء الطوخي ويوسف إسماعيل و أميرة أديب وبسمة نبيل.



مسلسل تحقيق



مسلسل تحقيق



مسلسل تحقيق



مسلسل تحقيق



مسلسل تحقيق